Seçim sonrası döviz piyasasından ilk tepkiler

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ardından dolar/TL ilk tepki olarak yüzde 2'ye yakın düşüşle 4.59'un altını test etti. Kur bu sabah ilk işlemlerde 4.65 lira seviyelerinden güne başladı.

Geçen haftayı 4.66 seviyesinde tamamlayan dolar/TL, yüzde 2'ye yakın oranda düşüş gösterdi ve 4.59'ın altını gördü.



4.5868'e kadar inen kur, bu seviyede kalamadı ve yeniden 4.61'in üzerine çıktı. Kur, saat 01:05'te yüzde 1.4 düşüşle 4.6122 seviyesinde yer aldı.



Seçim sonrası yeni haftanın ilk gününe bakıldığında dolar/TL 4.65 lira seviyesinden açıldı. Euro ise 5.42 liradan el değiştiriyor.

Borsa İstanbul'un da benzer oranda bir değerlenme ile güne başlaması bekleniyor.



TL varlıklar üzerine beklentilerin şekillenmesi noktasında seçim sonrası açıklamalar önemli olacak.



Öte yandan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçim sonrası TL'nin değer kazanmasıyla ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Şimşek "Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi…" diye yazdı.