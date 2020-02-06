Seçim sürecinde bazı çirkinlikler olacağının sinyalleri geliyor

Ülkemizde hiçbir seçim süreci centilmence geçmemiştir.

Hiçbir seçim, yalnızca fikirler, gerçekler, hedefler üzerinden ilerlememiştir.

Hiçbir seçimde adaylar ve partileri, “geçmişte yaptığı iyi şeyleri”, “seçilirse yapacaklarını” ve “rakiplerinin geçmişteki hatalarını” anlatmakla yetinmemiştir.

Keşke seçimler bu çerçeveyle sınırlı kalsa ama öyle olmuyor.

Kendimi bildim bileli seçimlerde çirkin yollara da başvurulmuştur.

Seçmenin bir bölümünü satın almak yöntemlerden birisidir; yerine göre, küçük veya büyük rüşvetler dağıtılır.

Rüşvetler bazen hemen verilir, bazen de bunlar vaat şeklinde seçim sonrası için pazarlığa dönüşür.

Kişileri kamuda işe almak/ istihdam etmek bu ülkenin en bilinen seçim rüşvetlerindendir.

Kamudaki kişilere makam verme, yükseltme de bildik yöntemlerdendir.

Korkutmak da bir yöntemedir; kişiyi işini ya da yakınlarının işini kaybedebileceği tehdidiyle korkuturlar. Bu tehdit kamu çalışanları için de olabilir özel sektör çalışanı için de…

Geçmişte daha çok yapılırdı… Yıllarca insanların devlet daire ve kurumlarında yasal bir statüye kavuşturulmaması bu nedenleydi. İnsanlar, “geçici” ve benzeri bazı “diken üstü” kadrolarda tutuldu, çünkü böylelerini “sizi işten atarız” diye korkutmak en kolayıdır.

Gerçi bu geçiciler ordusu da seçimler nedeniyle partizanca istihdam edilen vasıfsız kişilerdi. Sınavsız, yarışmasız, fırsat eşitliğine uymadan işe alınmışlardı ama böyledir diye onları “sizi atarız ha” diye korkutarak oy istemek de insani değildi.

Kamu çalışanlarını başka bir yere sürme, uyduruk gerekçelerle açığa alma gibi yöntemlerle de korkuttular…

Siyasilerle bazı çıkar ilişkileri içine giren bazı özel sektör işverenleri de çalışanlarının üzerinde baskı kurmuştur.

Her zaman kişiler ya da bir grup seçilerek rüşvet verilmiş değildir, seçim önceleri kamudaki herkese, hep birlikte rüşvetler de verildi. Örneğin 10 yıldan emeklilik saçmalığı gibi… Örneğin çalışanlara peşin maaş ödeme garabeti gibi… Örneğin ileride çöküşe neden olabilecek ciddi maaş artışları ve yine ileride çok büyük sıkıntılara neden olabilecek ekonomik akıldan yoksun, akıl almaz sözde haklar gibi…

Kıbrıs Türkünü üretimden koparıp, devlet dairelerine, kurumlarına dolduranların bir amacı da onları kontrol altında tutabilmekti. Kontrol altında tutulanlar da seçimde yönetenlerin sözünden çıkmayacak diye düşünülüyordu.

1990’ların başında seçim öncesi köylere gidip çok sayıda insana kağıtçıklar dağıtıp, sen oraya, sen buraya diye insanları devlet dairelerine doldurdular, iktidara gelen yeni partiler, yeni hükümet onları işten çıkardı, birçok kişi özel sektördeki işini de kaybetti, mağdur oldu.

Tabii seçimlerde rakibe belden aşağıya vurmak da var…

Yalan iftiranın ve sahte delillerin kullanıldığı kara propaganda devreye girer.

Kaynağı belli olmayan bir hayli yalan, yanlış haber pompalanır ki seçim süreçlerinin en kötü taraflarından birisi de budur.

Adayların geçmişinin didiklendiğini biliyoruz; geçmişinde bir hata, kusur, utanılacak bir şey varsa, didikleyip ortaya çıkarırlar. Ancak daha da kötüsü, aslında bunların hiçbiri olmadığı halde varmış gibi yalan haberlerle saldırıya geçilmesidir.

Maalesef her seçim dönemi kara propaganda da önümüze çıkıyor. Kara propaganda bir şekilde çürütülebilir ama adayın dikkatini bozar, enerjisini temiz olduğunu kanıtlamaya harcamasına, dikkatinin dağılmasına neden olur ve her şeyi belgelerle kanıtlasa da inandıramayacağı kesimler olabilir.

Daha henüz adaylıkların açıklandığı süreçteyiz, daha adaylar tam anlamıyla araziye bile çıkmadı, henüz seçim bildirgeleri hazırlanmadı, propaganda süreci başlamadı ama kara propagandanın sinyalleri gelmeye başladı.

Anlaşılan yine “belden aşağıya vurma” yöntemine başvurulacak, yine hem bazı adaylara hem de yakınlarına saldırılacak.

Gerçeği çürütmeye, yalanı yüceltmeye çalışacaklar, yalana, iftiraya, söylentiye, sahte delillere, korkutmaya yaslanacaklar. Keşke seçimlerde bunlar olmasa, keşke adaylar rakipleriyle fikir mücadelesi verse…

Elbette bir aday rakibinin geçmişte yapamadıklarını, tutamadığı sözleri, hatalı icraatlarını ön plana çıkaracak, tabii ki rakibinin seçim dönemindeki sözlerindeki tutarsızlığı tespit edecek, demek istediğim bunlar değildir, bunlar olmalıdır zaten. “Olmasın” dediğim; yalanlar, iftiralar, bunlarla ilgili çirkinliklerdir.

Halkımız bu çirkinliklere karşı uyanık olmalı, haberin kaynağına dikkat etmeli, kaynağın güvenilir ve inanılırlığını sorgulamalı, iddiayı ortaya atanın ne çıkarı olduğuna dikkat edilmeli, ilk duyduğuna inanmak yerine birkaç kaynağa başvurmalı… Pek sanmıyorum ama umarım çirkinliklerin, kara propagandanın olmadığı bir seçim geçiririz.

06/02/2020 13:04