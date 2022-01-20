Seçim vaatlerinin yüzde 90’ı çok tanıdık geliyor

Her gün milletvekili adaylarını dinliyoruz, ülkenin sorunlarını ortaya koyuyorlar, bunların nasıl çözüleceğiyle ilgili öneriler sunuyorlar.

Parti manifestolarından alıntılar yapılıyor…

Tüm partiler ülke sorularını fazlasıyla tespit etmiş durumda…

Ayakları yere basan çözüm önerileri de var çok abartılı olanlar da…

Keşke kâğıtta yazıldığı kadar kolay olabilse sorunlara çözüm bulabilmek.

Keşke söylenilenlerin hepsi yapılabilse…

Bazı çözüm önerilerini yerine getirmek için aslında birkaç yıla gereksinim var ama sanki hemen yapılacakmış gibi konuşuluyor.

Söylemeye gerek yok, siz de biliyorsunuz, bu vaatlerin yüzde 90’nı geçmiş seçimlerde de yapıldı.

Bazı vaatleri dinlerken dejavu yaşıyormuş gibi oluyor insan.

Yani bir yeri daha önce görmüş olma veya bir olayı daha önce yaşamış olma duygusundan söz ediyorum.

Ben bu duyguya çok kapılıyorum, her duyduğum şey çok tanıdık geliyor bana.

O yüzden korkuyorum, yine toplumsal hayal kırıklıkları yaşayacak mıyız diye?

Hiçbir kronik sorunumuzu çözemiyoruz, üstelik onlara yenileri ekleniyor.

Ortaya konulan, konuşulan birçok sorun yeni değil, kendimi bildim bileli aynı şeyleri konuşuyoruz ama olmuyor.

Dönüp dolaşıp hep aynı noktaya geliyoruz.

Seçimden seçime hepsini ortaya döküyor, bir bir ayıklayıp “bu bitecek”, “bu çözülecek”, “bu bir daha yaşanmayacak” deyip duruyor herkes.

“Acaba mı?” dediğimizde “bu kez kesin tamam” diyor kimileri.

“Peki bugüne kadar neden yapmadınız?” dediğinizde çoğu kez pek inandırıcı cevap alamıyorsunuz…

Bazı konularda hükümet ortaklarını ikna edememişler, bazı icraatlar, projeler için kaynak bulamamışlar, bazı işleri yapmalarına Türkiyeli yetkililer izin vermemiş, bazı konular toplumsal tepki nedeniyle yapılamamış, bazılarını yapmalarına hükümet süreleri izin vermemiş, yapana kadar hükümet bozulmuş…

Hade nispeten en kolaylarını sıralayayım isterseniz…

Mesela siz kamu reformu yapılacağına, devlet daireleri ve kurumlarının verimli olacağına inanıyor musunuz?

Sizce bu ülkede trafik sorunu çözülür mü?

Tertemiz bir çevreye kavuşur muyuz sizce?

Çalışma yaşamına bir düzen gelir mi, hak ihlalleri son bulur mu?

İş kazalarının önüne geçilebilir mi gerçekten?

Sizce sanayi bölgeleri, çağdaş ülkelerdeki kadar düzenli olabilir mi?

Kendi kendini yöneten bir yapıya kavuşacağımıza inanıyor musunuz gerçekten?

Sizce keyfi vatandaşlık vermenin, “oy karşılığı vatandaşlık dağıtmanın” önüne geçilebilir mi, bunları engelleyecek bir Yurttaşlık Yasası yapılabilir mi?

Adeta dokunulmazlığı olan bazı çevrelere hükümet edenler karşı durabilir mi?

Devleti zarara uğratan istismarcılar, ihmalkârlar cezasını çekecek mi gerçekten?

Sayıştay’ın, Başbakanlık Denetleme’nin, Maliye Teftiş’in, Ombudsman’ın raporları dikkate alınacak mı? Yapanın yanına kalmayacak mı artık?

“Araştırıyoruz”, “soruşturuyoruz” deyip de halkla dalga geçer gibi hasıraltı edilmeyecek mi bazı dosyalar?

Mesela “Kutlu Adalı dosyası yeniden açılıyor, araştırılıyor” dediğinde hükümet yetkilileri veya polis, nasıl ki inanmadık ve gerçekten de olmadı. Bu tür olaylar yine olmayacak mı?

İstendiğinde dosyalar poliste veya başsavcılıkta takılıp kalmayacak mı?

Partizanlığı engelleyecek bir sistem olacak mı, partizanlık yapıp devleti zarara uğratanlar, adalet duygusunu köreltenler cezalandırılacak mı?

Gerçekten inanıyor musunuz bu ülkede eğitimde tam güne geçilebileceğine, devlet okulları ile özel okullar arasındaki uçurumun kapanabileceğine?

Sağlıktaki sorunların çözülebileceğine, insanların özel hastaneler veya kliniklere mahkûm edilmeyeceğine inanabiliyor musunuz gerçekten?

Döviz krizlerinin gelecekte de bizi yakmayacağını kim garanti edebilir?

Su baskınları olmayacak mı artık gerçekten?

Örnekleri artırabilirim… Ben 32 yıllık meslek hayatımda yıllardır aynı sorunları yazıp duruyorum, o kadar çok aynı haberleri yaptım, o kadar çok aynı konuda köşe yazısı yazdım ki meslek hayatım hatta hayatım adeta bir tekrardan ibaret…

Evet bu ülkede hiçbir şey yapılmamış değil, yapıldı elbet, mutlaka bir şeyler yapıldı ama bu ülke insanının yaşamını değiştirecek, düştüğü çukurdan çıkaracak dönüşümler hiç olmadı, olamadı…

Bu kez olacağına inanmak istiyorum… Artık yanıltın bizi, “inanmamıştın ama bak yaptık” deyin. Bir kez biz yanılalım siz haklı çıkın…

Hade bakalım, belki ayakları yere basan bazı vaatler olsun yapılırsa ona da kâr diyelim, beklentimizi ona göre yüksek tutmayalım… Bunun için de iyi bir seçim yapmanız gerektiğini unutmayın.

Tabii sandığa gidenler bu duygularla mı gider yoksa başka beklentiler içinde mi o da önemli. Şahsi çıkar ve beklentilerle sandığa gidenler, bir şekilde mevcut durumdan faydalananlar için bu yazdıklarım ninni bile olmaz…

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20/01/2022 23:31