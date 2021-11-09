Seçim ve Halkoylaması Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Gerçek ve tüzel kişilerin, halkın bilgisine sunulan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne ilişkin görüş gönderme süresi 12 Kasım Cuma günü sona erecek.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, dünkü Resmi Gazete’de yayımladığı duyuruyla, 5 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak halkın bilgisine sunulan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi hakkında 8 Kasım’da ivedilik kararı alınmış olması nedeniyle, gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu Öneriye ilişkin görüş gönderme süresinin 12 Kasım’da sona ereceğini ilan etti.

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09/11/2021 09:55