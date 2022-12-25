Seçim yasaklarına uymadılar!

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25/12/2022

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Seçim yasaklarına uymadılar!

Polis, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde oy verme işlemleri sırasında işlenen suçları açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC genelinde yapılan “Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri” nedeniyle oy verme işlemleri sırasında;

  • 6 kişinin tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektiği,
  • 5 kişinin oy kullanma kabinine cep telefonu ile girdiği ve
  • 2 kişinin ise oy pusulasını yırttığı tespit edilmiştir.

Söz konusu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

25/12/2022 18:47
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TAGS: Seçim yasakları, ysk, kktc
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