Seçim yasaklarına uymayan 5 kişiye yasal işlem

Oy pusulasının fotoğrafını çeken 2 kişi, kabine cep telefonu ile giren 2 kişi ve oy pusulasını yırtan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

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25/12/2022

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Seçim yasaklarına uymayan 5 kişiye yasal işlem

Polis, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde oy verme işlemleri sırasında işlenen suçları açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 12.30 itibariyle, 2 kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektikleri, 2 kişinin oy kullanma kabinine cep telefonu ile girdikleri, bir kişinin ise oy kullanma işlemi sırasında oy pusulasını yırttığı tespit edildi.

Söz konusu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

25/12/2022 12:50
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