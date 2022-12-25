Seçim yasaklarına uymayan 5 kişiye yasal işlem
Oy pusulasının fotoğrafını çeken 2 kişi, kabine cep telefonu ile giren 2 kişi ve oy pusulasını yırtan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
25/12/2022
Polis, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde oy verme işlemleri sırasında işlenen suçları açıkladı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 12.30 itibariyle, 2 kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektikleri, 2 kişinin oy kullanma kabinine cep telefonu ile girdikleri, bir kişinin ise oy kullanma işlemi sırasında oy pusulasını yırttığı tespit edildi.
Söz konusu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.