Seçim yasaklarını ihlal eden Afrika gazetesi toplatıldı!

KKTC’nde Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi devam ederken Yüksek Seçim Kurulu’ndan seçim yasağına uymadığı gerekçesiyle Afrika gazetesi topaltıldı.

Yüksek Seçim Kurulu, bugünkü basımında propaganda nitelikli yazılara yer vermesi nedeniyle Afrika gazetelerinin toplantıldığını açıkladı.

BRT’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndan aldığı bilgiye göre, Afrika gazetesiyle ilgili yapılan ihbarın değerlendirildiği ve gazetede seçmenin oylarını etkileyecek propaganda nitelikli yazıların yer aldığı belirtildi.

YSK, tarafından konuyla ilgili Polise gereken direktifin verildiği ve Afrika gazetesinin toplantıldığı belirtildi.