Seçimde görev alacaklara yapılacak ödemeler belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu ile İlçe Seçim Kurullarında görevli yargıçlara Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliği ile İlçe Seçim Kurulları Daimi Seçmen Kütükleri Bürolarında görevli personele ve dıştan görevlendirilecek kamu görevlilerine (Memur - Geçici Memur - İşçi - Geçici İşçi - Özelleştirme Yasası'na tabi olan çalışanlar) normal çalışma ve idari tatil günleri için bire bir nokta bir (1.1 ), hafta sonu tatilleri ile diğer tatil günleri için bire bir nokta beş (1 .5) oranında, yüzde 100 ek mesai esası üzerinden ödeme yapılacak.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, 23 Ocak’taki erken genel seçimde sandık kurullarında görev yapacak Sandık Kurulu Başkanlarına 1.000 TL + Gelir Vergisi, Sandık Kurulu Üyelerine 800 TL+ Gelir Vergisi ödenecek.

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25/12/2021 12:35