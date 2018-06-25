Seçimin ardından Türkiye karşıtı skandal açıklama!
25/06/2018
Avusturya'nın koalisyon ortağı ve ırkçı görüşleriyle tanınan Özgürlük Partisi'nden Johann Gudenus, Avusturya'da yaşayıp da Erdoğan'a oy verenlerin, 'Türkiye'ye gitmelerinin daha iyi olduğunu' söyledi.
Gudenus, bu sonuçların Avusturya'da yaşayan Türklerin ülkeye entegrasyonu konusunda büyük bir başarısızlık anlamına geldiğini iddia etti.
Gudenus, Avusturya'da yaşayıp Erdoğan'a oy verenlerin Türkiye'ye dönmesi gerektiğini iddia etti.
Avusturya'daki oylamada TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin oyları açık ara farkla birinci çıktı.