Seçimlere müdahale iddialarının araştırılması reddedildi

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Müdahale Edilmesinin Araştırılması ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi iktidarın oylarıyla reddedildi.

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22/12/2020
TAK

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Seçimlere müdahale iddialarının araştırılması reddedildi

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Müdahale Edilmesinin Araştırılması ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi iktidarın oylarıyla reddedildi.

Meclis Genel Kurulu’nun dün “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi” görüşülürken nisabın düşmesi üzerine bugüne ertelenen toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığındaki toplantı 12.30’da başladı. Toplantıda önerge oya sunuldu ve 25 ret 20 kabul oyuyla, oyçokluğuyla reddedildi. 

22/12/2020 14:28
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TAGS: Seçimlere, müdahale, iddialarının, araştırılması, reddedildi
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