Seçimlerle ilgili araştırmaların yayımlanmasının son günü bugün

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10/12/2022

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Seçimlerle ilgili araştırmaların yayımlanmasının son günü bugün

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 25 Aralık’ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine yönelik takvimine göre bugün, seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü.

18 belediye başkanı, 220 meclis üyesi, 960  ihtiyar heyeti üyesi ve muhtarların belirleneceği seçim için YSK’nın takvimi işliyor.

Buna göre, seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü bugün iken, seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü 22 Aralık olacak.

24 Aralık Cumartesi günü seçim propagandası sona erecek ve 25 Aralık Pazar günü seçmen sandığa gidecek.  

10/12/2022 15:21
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TAGS: seçim, haber, kıbrıs
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