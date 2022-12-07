Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki önemli uyarı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlerle ilgili iki önemli uyarıda bulundu.

YSK kamuoyu yoklamalarının 10 Aralık Cumartesi gününden sonra yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağını duyurdu. Öte yandan sandık kurullarında temsilci bulundurmak isteyen bağımsız adaylar 11 Aralık’a kadar dilekçe vermesi gerekiyor

YSK’dan yapılan açıklamada , Seçim ve Halkoylaması Yasası’na göre, seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının oy verme gününden en az on beş gün öncesine kadar yayımlanabileceği, on beşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı belirtilerek, “Bu nedenle, 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının 10 Aralık 2022 tarihinden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı, Yasanın, belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirdiği yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığı ile yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı ilgililere duyurulur” denildi.

YSK: "Sandık kurullarında temsilci bulundurmak isteyen bağımsız adaylar 11 Aralık’a kadar dilekçe vermeli"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime bağımsız olarak katılacak adayların sandık kurullarında temsilci bulundurmak istemeleri halinde 11 Aralık’a kadar ilgili İlçe Seçim Kurulu'na dilekçe vermeleri gerektiğini duyurdu.

YSK’dan yapılan açıklamada, 25 Aralık’ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde, seçimlere bağımsız olarak katılacak olan adayların sandık kurullarında temsilci bulundurabileceği belirtildi.

Açıklamada, “Seçime bağımsız olarak katılacak adayların sandık kurullarında temsilci bulundurmak istemeleri halinde 11 Aralık 2022 tarihine kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna dilekçe vermeleri gerekmektedir. Seçime katılacak olan bağımsız adayların 3’den fazla temsilci göstermesi halinde, ilgili İlçe Seçim Kurulu, ad çekmek sureti ile sandık başında kalacak temsilciyi belirler” denildi.

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07/12/2022 14:50