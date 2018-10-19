Seda Akgül: Kadın partnere tövbe ettim!

Seda Akgül, kendisini görüntüleyen muhabirlere “Yeni 3 tane proje teklifi var ama kesinleşmeden söyleyemem” dedi. Muhabirlerin “Yine aynı format mı? Gündüz kuşağı ve ‘4 Kadın Zamanı’ benzeri formatlar mı?” sorusuna, “Hep gece istiyorum ama aksine gündüz kuşağı geliyor, evet benzer programlar. Kadın partnere tövbe ettim, ya tek başıma ya da en fazla bir erkek bir partnerle olmalıyım” cevabını verdi. “Kadınlar bir arada olunca yürümüyor mu?” sorusuna cevap vermekten kaçınan ünlü sunucu, gülerek alışveriş merkezine girdi.

Derya Tuna ve Eylül Öztürk, Akgül’den 5 dakika sonra AVM’ye birlikte geldi. İkili, muhabirlerin Seda Akgül’ün “Kadın partner istemiyorum” açıklamasını aktarması üzerine, “Şimdi Seda ile buluşacağız, sorarız biz kendisine. Programdan ayrılsa da arkadaşlığımız sağlam devam ediyor”