Seda Akgül, kendisini eleştirenlere yanıt verdi

Cesur paylaşımlarıyla ve ezber bozan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmeyi başaran sunucu Seda Akgül, yine adından söz ettirmeyi başardı. Seda Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımıyla bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından ise eleştiri yağmuruna tutuldu. Seda Akgül köpeğiyle çekilen fotoğrafını eleştirenlere yanıt verdi. İşte Akgül’ün kendisini eleştiren takipçilerine verdiği cevap;

