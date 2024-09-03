Seda Mete, hem sesiyle hem de güzelliğiyle büyüledi

Son günlerde Türkiye'de "Tövbe" şarkısıyla herkesin beğenisi kazanan başarılı şarkıcı Seda Mete, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Grand Saphhire Hotel'de sahne aldı

Programına ilk olarak kendi şarkısı " Tövbe" ile başlayan sanatçı gecede , birbirinden güzel ve sevilen şarkıları sevenleriyle birlikte seslendirdi. Kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Seda Mete, ilk kez sahnede almasına rağmen hayranlarından tam not aldı.

Sahnedeki performansıyla kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz saatler yaşatan Seda Mete giydiği kırımız abiyesiyle de dikkat çekti.

Paris Klip'i Eylül sonunda çıkacak

Konser öncesi Kıbrıs Türk Haber Magazin müdürü Orhan İsmailoğlu'nun sorularını cevapladı başarılı sanatçı "Genco Ecer ile birlikte yaptığımız "Paris" şarkısın klibini Eylül ayının sonunda çıkartıyoruz biraz heyecan var tabi, çünkü çok güzel bir şarkı oldu yönetmenliğini ise Selim Akar yapacak "dedi.

Çok yoğun bir tempoda olduğunu söyleyen Seda Mete " Konserler hızlı bir şekilde devam ediyor, Kıbrıs konserlerimizde devam edecek tabi düetten sonra ise kendi şarkımı da çıkacağım dedi