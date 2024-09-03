Seda Mete, hem sesiyle hem de güzelliğiyle büyüledi

ads ads ads ads
03/09/2024

ads
Seda Mete, hem sesiyle hem de güzelliğiyle büyüledi

 

 

Son günlerde Türkiye'de "Tövbe" şarkısıyla herkesin beğenisi kazanan başarılı şarkıcı Seda Mete, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla  Grand Saphhire Hotel'de sahne aldı 
 Programına ilk olarak kendi şarkısı " Tövbe" ile başlayan sanatçı gecede , birbirinden güzel ve sevilen şarkıları sevenleriyle birlikte seslendirdi. Kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Seda Mete, ilk kez sahnede almasına rağmen hayranlarından tam not aldı. 
Sahnedeki performansıyla kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz saatler yaşatan Seda Mete giydiği kırımız abiyesiyle de dikkat çekti. 

Paris Klip'i Eylül sonunda çıkacak 
Konser öncesi Kıbrıs Türk Haber Magazin müdürü Orhan İsmailoğlu'nun sorularını cevapladı  başarılı sanatçı "Genco Ecer ile birlikte yaptığımız "Paris" şarkısın klibini Eylül ayının sonunda çıkartıyoruz biraz heyecan var tabi, çünkü çok güzel bir şarkı oldu yönetmenliğini ise Selim Akar yapacak "dedi.
Çok yoğun bir tempoda olduğunu söyleyen Seda Mete " Konserler hızlı bir şekilde devam ediyor, Kıbrıs konserlerimizde devam edecek tabi düetten sonra ise kendi şarkımı da çıkacağım dedi

03/09/2024 13:25
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Seda Mete
MANŞETLER

HK MAGAZİN

Dilan Polat'tan tahliye sonrası ilk fotoğraf: ''Toparlanacaksın kardeşim''

HK MAGAZİN

"Kara para aklama" ve "Örgüt kurma" suçlamasıyla hakkında 40 yıl hapis cezası istenen Dilan Polat tahliye edildi. 9 ay cezaevinde kalan Polat, tutuksuz yargılanacak. Dilan Polat ile görüşen avukatı, "Tahliyeye ilişkin sevincimizi yaşadık. Çocuklarına sarılmış, ailesiyle aylardır ayrı kaldıkları sürenin hasretini gidermeye çalışıyor" açıklamasında bulundu. Ablasıyla birlikte fotoğrafını paylaşan Sıla Doğu da "Toparlanacaksın kardeşim" dedi.
© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.