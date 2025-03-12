Seda Mete, Kadınlar Günü’nde Fark Yaratmaya Devam Ediyor! 

Orhan İsmailoğlu

Başarılı sanatçı Seda Mete, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kıbrıs’ta düzenlenen Fogo Live etkinliğinde sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnedeki kendine has duruşu ve giydiği şıklığıyla dikkatleri üzerine çeken Seda Mete, etkinlikteki enerjisiyle de büyük beğeni topladı.

Röportajında heyecan verici bir haber veren Seda Mete, çok yakında yeni bir akustik albüm çıkaracağını müjdeledi. Albümünün hazırlıklarının son aşamalarına geldiğini belirten Mete, bu projeyle müzikseverlere bambaşka bir deneyim sunmayı hedeflediğini söyledi.

Kadınlar Günü’ne özel sahne performansı ve müzik kariyerindeki yeni adımlarıyla Seda Mete, hem sanatsal vizyonunu hem de kendini ifade etme biçimini bir kez daha gözler önüne serdi. Akustik albümünün çıkışıyla ilgili detayları sabırsızlıkla bekleyen hayranları, Seda Mete’nin müzik yolculuğunda kendilerini bambaşka bir dünyada bulacak gibi görünüyor!

Seda Mete’nin yeni albümünün ne zaman çıkacağı ise merak konusu. Şimdiden heyecanla beklenen bu albüm, müzik dünyasında büyük yankı uyandıracağa benziyor!