Seda Sayan çocuk düşünüyor mu?

Seda Sayan, geçtiğimiz nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Sürpriz evlilik konuşulmaya devam ediyor. Dün akşam bir davete katılan ikiliden çocuk açıklaması geldi.

Eşi Çağlar Ökten ile tatilden dönen Seda Sayan, dün akşam Etiler'de bir açılışa katıldı.

Sayan'a eşi Çağlar Ökten de eşlik etti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift “Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna da cevap verdi. Sayan “Her ikimizin de evlatları var. Böyle bir düşüncemiz yok” ifadelerini kullandı.

Ökten ile evlendiği için oğlu Oğulcan Engin ile arasında kriz olduğu iddia edilen ünlü sanatçı, gazetecilerin "Oğlunuzla küs müsünüz?" sorusuna “Hiçbir zaman olmadı ki... Olabilir mi öyle bir şey? İnsan çocuğu ile küser mi?” açıklaması yaptı.

YUMURTALARIMI DONDURTTUM!

Seda Sayan'ın açıklamaları kısa sürede gündem oldu. 59 yaşındaki ünlü sanatçı 2. Sayfa programına attığı mesajda yumurtalarını dondurttuğunu söyledi: "Yumurtalarımı dondurtmuştum. Eğer Çağlar'ın çocuğu olmasaydı doğururdum ama 12 yaşında bir oğlu var çocuk işi bitmiştir."

6 KEZ EVLENDİ!

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Seda Sayan'ın özel hayatı merak konusu oldu. Kariyerine küçük yaşta şarkı söyleyerek başlayan Sayan, zamanla oyunculuğa daha sonra da sunuculuğa adım attı. Sahne hayatının yanı sıra yaşadığı aşklarla da gündemde olan 59 yaşındaki ünlü isim altı kez nikah masasına oturdu.

Sayan ilk evliliğini 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la yaptı.

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20/10/2022 10:21