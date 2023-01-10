Seda Sayan: Murat Boz'u evlendireceğim

Ünlü isimler Kozyatağı'nda bir eğlence mekanının ikinci gece yapılan açılış davetine katıldı. Mesut Şen ile Ertan Özbek ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta Çağlar Ökten sahne alırken, oryantal Didem şovuyla yine tam not aldı. Açılış davetine Seda Sayan, Aslı Hünel, Banu Zorlu, Nadide Sultan, Devran İskender ve Ezra katıldı.

GÖZ GÖZE DÜET YAPTILAR

Seda Sayan’a mekanda eşi ve kendisinin resimlerini taşıyan özel pastadan doğum günü sürprizi yapıldı. Pastasını üfleyen Sayan’a eşi Çağlar Ökten sarılarak tebrik ederken sonrasında birlikte göz göze düet yaptılar.

"KOCAMI DİNLEMEYE GELDİM"

Seda Sayan mekanda sahne alan eşi Çağlar Ökten’i yalnız bırakmadı. “Kocamı dinlemeye geldim” diyen Sayan, “Onun repartuarını, sahnesine olan hayranlığımı biliyorsunuz. Arkadaşlarım gelecek birazdan onlarla eğleneceğiz” dedi.

"BENİ ÇIKARMAYA PARALARI YETMİYOR"

Haftanın beş günü programı olan Sayan, sahnelere çok fazla zaman ayıramamasına esprili bir şekilde “Beni çıkarmaya paraları yetmiyor” dedi.

"ACUN'UN SAYESİNDE GÖTÜRDÜ GECEYİ"

‘O Ses Yılbaşı’ programının birincisi Ebru Gündeş’i tebrik eden Sayan, puanlamaya göre verilen birincilik için ise “Dizi oyuncularını kaptığı için ben de Murat ve Yıldız ile cebelleştiğim için birinciliği kaptı” açıklamasını yaptı. Murat Boz’un performası için ise “Üç dominant kadının arkasında hallaç pamuğu gibi attırdık, çocuk perişan oldu. Ama yine de Acun’un sayesinde götürdü geceyi” açıklamasını yaptı.

"YETER, BÜTÜN ARKADAŞLARI EVLENDİ"

Seda Sayan, “Murat Boz’un 2023 yılında evlenmesi lazım artık yeter bütün arkadaşları evlendi” diyerek Murat Boz’u evlendirmek istediğini söyledi Popçunun adının Ayşe Ayçin Turan ile yakıştırılması hakkında ise “Benim o konuda konuşmam olmaz” dedi.

NE OLMUŞTU?

İlk olarak 'O Ses Türkiye'ye katılmayacağı iddia edilen ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın, sonrasında yarışmada sahne alacağı duyurulmuştu.

30 yaşındaki güzel, muhabirlerin "Yarışmaya katılmama kararı adınızın aşk dedikodularına karıştığı Murat Boz'la ilgili miydi?" sorusu üzerine, "Hayır onunla ilgili değil. Benim kendi takvimimle alakalı bir durumdu. Boş gün ayarladık ayarlayamadık durumu oldu. Günümüz boşa çıkınca da katıldık" yanıtını vermişti.

"NEDEN BÖYLE HABERLER YAPIYORSUNUZ?"

Ayça Ayşin Turan, hakkında çıkan şarkıcı 'Murat Boz'la aşk' iddialarını yalanlayarak; "Size soruyorum, siz yazıp çiziyorsunuz. Aslında benim size sormam lazım; 'neden böyle haberler yapıyorsunuz?" demişti.

Murat Boz’dan saç ektirmesini istediği yönünde çıkan haberleri de kesin bir dille yalanlayan ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok!" açıklamasını yapmıştı.

GÖZLERİNİN İÇİNE BAKARAK ŞARKI SÖYLEDİLER

Turan, yılbaşı gecesi TV8'de ekrana gelecek O Ses Türkiye Yılbaşı programı için şarkı söylemişti. Programda Turan ile Boz'un birbirilerine bakarak şarkı söylemesi dikkat çekmişti.

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10/01/2023 10:14