Seda Sayan yedinci kez evleniyor!

Seda Sayan, beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldı. Ökten, 14 Şubat Pazartesi gecesi Beyoğlu'nda bulunan Süreyya Teras isimli mekanda sahne aldıktan sonra, bir anda cebindeki tektaşı çıkararak, sanatçıya evlilik teklifinde bulundu.

Kısa süreli şok yaşayan Sayan, 'Evet' yanıtını verdi. Daha önce altı kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçı ile kendisinden 25 yaş küçük müzisyen, evlilik hazırlıklarına başladı.

"EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"

Sayan, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" demişti.Ünlü şarkıcı, 1990 yılında Sinan Engin'le dünyaevine girmiş, aynı yıl Oğulcan adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Eski futbolcu ile Seda Sayan, 1995'te boşanma kararı almıştı.

"AŞK YOK, İŞ VAR"

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan'ın, geçtiğimiz kasım ayında 44 yaşındaki organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı yönünde haberler çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı, "İlişkinizin reklam ilişkisi olduğu haberleri çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Bunu siz yazıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Ata ile aşk yok, iş var, çok iş var. Ata’nın benimle ilgili yapmak istediği inanılmaz güzel fikirleri var. Ben de ‘varım’ dedim, tokalaştık. Bundan sonra birçok projede yer alacağız inşallah" cevabını vermişti.

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11/03/2022 10:22