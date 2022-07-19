Seda Sayan yine estetik yaptırdı!

Yaklaşık dört ay önce müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük eşiyle Hollanda tatiline çıkmıştı. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü isim, dönüşte soluğu estetik merkezinde aldı. Sayan; yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırdı. İşte detaylar...

24 Nisan 2022 tarihinde Beşiktaş'ta lüks bir otelde kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan, nikah sonrası eşi ve yakın arkadaşlarıyla Amsterdam tatiline çıkmıştı. Ünlü çift, balayı için de Paris'i tercih etmişti.

KOCASIYLA BİRLİKTE ESTETİK YAPTIRDI

Özel hayatıyla olduğu kadar yaptırdığı estetiklerle de gündemden düşmeyen Seda Sayan, yeniden ameliyat masasına yatmıştı. Eşi Çağlar Ökten'in de kendisine eşlik ettiği Sayan, o anlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Çağlar Ökten saç ektirirken, Seda Sayan silikonlarını yeniletmişti. Seda Sayan'ın paylaşımına binlerce yorum yağmıştı.

SEDA'DAN AŞK DOLU KUTLAMA

Mutluluk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Seda Sayan (59), 35 yaşına basan eşi Çağlar Ökten'in yeni yaşını kutlamıştı. Peş peşe fotoğraflar yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderisine; "İyi ki doğmuşsun iyi ki. Ömrüme hoş geldin sevgilim" notunu düşmüştü.

Bu habere tepkiniz:



19/07/2022 16:10