Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şok tecavüz suçlaması

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında sular durulmuyor. İki isimden peş peşe sert açıklamalar geldi. Bir dönem yakın dost olan ikilinin sitem ile başlayan tartışması ağır suçlamalara dönüştü.

Her şey Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başladı.

SİTEM ETTİ

Erbil, bir televizyon kanalına telefonla bağlanarak neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu anlattı:

ŞOK TECAVÜZ SUÇLAMASI

Kızgınlığı geçmeyen Seda Sayan, bu kez sosyal medya hesabından Erbil'e ağır bir suçlamada bulundu.

Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Seda Sayan "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır" yazdı.

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15/06/2021 22:10