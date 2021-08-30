Seda Sayan’ın acı günü

Muğla'nın Milas ilçesinde 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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30/08/2021

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Seda Sayan’ın acı günü

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan’ın eniştesi Coşkun Yıldız 10 Şubat’ta motosikletiyle yolculuk yaptığı sırada, arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır bir şekilde yaralanmıştı.

Kaza haberini duyan Seda Sayan, eniştesinin hastanedeki tedavi sürecinde yanında olmuştu. Coşkun Yıldız ve eşi evliliklerinin 15. yılını geride bırakırken Seda Sayan hastane odasında yaptıkları özel kutlamayı takipçileriyle paylaşmıştı.

Seda Sayan’ın eniştesi Coşkun Yıldız’ın hasta yatağında eşinin elini öpmesi izleyenleri hüzünlendirirken Coşkun Yıldız o anlar ile akıllara kazınmıştı.

Bir süredir hastanede tedavi gören Coşkun Yıldız, bugün hayata gözlerini yumdu.

30/08/2021 09:08
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TAGS: Seda Sayan, haber, magazin
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