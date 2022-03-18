Seda Sayan'ın yedinci nikâhının detayları belli oldu!

14 Şubat Sevgililer Günü’nde aldığı evlenme teklifine 'Evet' yanıtını veren 59 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz günlerde canlı yayında evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen sürpriz nikâhın detayları belli olmaya başladı.

MAYIS AYINDA EVLENECEKLER

Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak'ın haberine göre; birbirlerini çok sevdiklerini ve birlikte çok mutlu olduklarını dile getiren Seda Sayan ile Çağlar Ökten, mayıs ayının ikinci haftası yakın arkadaşlarıyla birlikte Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’a gidecek.

Dünyanın en romantik şehirleri arasında gösterilen ve 'Aşıklar şehri' olarak da bilinen Prag’da mutluluğa 'Evet' diyecek olan çiftin nikâhını, Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış kıyacak. Çift, romantik bir balayı tatilinin ardından İstanbul’a dönmeyi planlıyor.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİALAR!

Öte yandan son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Çağlar Ökten hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı.

İddialara göre; Ökten'in üç ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla dört yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Sayan, vokalistliğini yapan Çağlar Ökten'e bir vaatte bulundu. Çağlar Ökten de evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'dan bir gecede ayrıldı.Lara Şehiroğlu, evlilik haberleri çıkana kadar eski sevgilisiyle çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırmadı. Çağlar Ökten 14 Şubat’ta Seda Sayan’a evlilik teklifi edince, Şehiroğlu bütün fotoğrafları Instagram hesabından hızlıca sildi.

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18/03/2022 09:45