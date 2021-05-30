Sedat Peker, 8’inci videoda da Kutlu Adalı cinayetinden söz etti

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün yayınladığı 8’inci videoda da Kutlu Adalı cinayetine değindi. Daha önce Kutlu Adalı cinayeti için Türkiye kanunları çerçevesinde “zamanaşımı” dediğini anımsatan Peker, yaptığı bir araştırmayla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) yargılama yapıldığında zamanaşımının ortadan kalktığını öğrendiğini söyledi. Peker, “Korkut Eken, Mehmet Ağar ve diğerleri için zamanaşımı olmaz” dedi.

Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kendisine inanmadıkları için kardeşi Atilla Peker’in ifade vermek zorunda kaldığını belirten Sedat Peker, “Hiç kimse inanmadı. Zorla kardeşim ifade verdi. Ne oldu? Zekâya saygı duymasını öğreneceksiniz” diye konuştu.

Kutlu Adalı cinayetini gündeme getirmesinin ‘Devleti yıpratmak amaçlı” denmesinde tepki gösteren Sedat Peker, bunun doğu olmadığını kaydetti. Peker, "Ya cahilsiniz. Ben Kutlu Adalı cinayetini anlatırken deseydim ki ‘Kıbrıs Rum Kesimi’ne Türk Kesimi’ni satmak için bu organizasyon yapılıp cinayet yapıldı’, o zaman devlet yargılanırdı. Ben doğruyu söyledim, öyle bir şey yok” dedi.

“Korkut Eken, Mehmet Ağar ve

diğerleri için zamanaşımı olmaz”

Sedat Peker, bugün saat 07.30’da yayınlanan 8’inci videosunda Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili şunları söyledi:

“…Bir de ‘Kıbrıs’taki Kutlu Adalı cinayeti zamanaşımı’ demiştim. Uluslararası hukuku, bizim içtihatları, infaz kanunlarını inceledim şöyle bir şey var: Cinayet 20 senede zamanaşımına uğruyor ancak açılmış bir mahkeme varsa bu zamanaşımını engelliyor.

Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Biz AİHM’e bağlı olduğumuz için AİHM’de bu konuyla ilgili yargılama yapılmış. O yüzden dolayı o yargılamanın başı zamanaşımını keser.

Yani Korkut Eken, Mehmet Ağar ve diğerleri için zamanaşımı olmaz, kardeşim Atilla Peker için zamanaşımı var. Bu içtihat zorlama bir içtihat diyebilir hukukçular, ancak biraz bakıldığında üzerine infaz savcılığı çalışırsa bunu zamanaşımından çıkarır. Bu içtihat da Türk yargı tarihine benim yazmış olduğum içtihat olarak girer.

… Benim için ‘Devleti yıpratmak için uluslararası bağlantılarla anlaşma yaptı’ diyorlar. Ya cahilsiniz. Ben Kutlu Adalı cinayetini anlatırken deseydim ki ‘Kıbrıs Rum Kesimi’ne Türk Kesimi’ni satmak için bu organizasyon yapılıp cinayet yapıldı’, o zaman devlet yargılanırdı.

Ben doğruyu söyledim, öyle bir şey yok. Ben ne dedim, kriminal bir yapı var. Bir ucu Venezuela’da bir ucu Kıbrıs’ta bir ucu da bu cinayette buna benzer şekilde 25 sene evveline gibi, o tarihlere tekabül eden. Bu rahmetli bu şekilde, bu sebeple dedim. Hiç kimse inanmadı. Zorla kardeşim ifade verdi. Ne oldu? Zekâya saygı duymasını öğreneceksiniz. Şunu da söyleyeyim, karşı taraf çok çoğaldı. Aklımı tatilden geri çağırdım.”

Öte yandan, Sedat Peker, Kıbrıs Türk işadamı Halil Falyalı ile ilgili iddialarını 8’nci videoda da yineledi.

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30/05/2021 10:37