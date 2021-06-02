Sedat Peker, Erdoğan videosunu erteledi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bu Pazar günü yayınlayacağı videoyu ertelediğini açıkladı.

Twitter'dan paylaşım yapan Peker şu ifadeleri kullandı:

"Bazı maaşı namusu kadar olan gazeteciler benim bu pazar Tayyip abiyle helalleşmek için çekeceğim videoyu 14 Haziran’da Sayın Joe Biden ile yapacağı görüşmede Tayyip abinin elini zayıflatmak için çekeceğimin propagandasını yapmaktalar.

Yani bana ajan diyorlar Tayyip abiyle helalleşme videosunu 14 Haziran sonrasına bırakıyorum ama söz namus çekeceğim. Bu pazar para alan milletvekilini, pammıköreni ve süslü sülümanı kibrit kutusuna sokacağım. Kırk yaşından genç kardeşlerim bu hafta çok eğleneceğiz hem de çok."

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02/06/2021 15:46