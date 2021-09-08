Sedat Peker: Kıbrıs Rum Kesimi’ne geliyorum

Suç örgütü lideri Sedat Peker, dış politikaya katkı sağlamak için Suriye‘ye gideceğini, oradan da Güney Kıbrıs'a geçeceğini söyledi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Peker, "Muhalefetin 20 senede yapamadığını Sedat Peker yaptı diyen dostlarım, hizmetlerim henüz bitmedi" ifadelerini kullanarak, dış politikaya katkı sağlamak için Suriye’ye gittiğini ve oradan da Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Ermenistan’a geçeceğini belirtti.

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08/09/2021 20:26