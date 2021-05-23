Sedat Peker’den Adalı cinayeti ile ilgili iddialar...

Türkiye’de yayınladığı videolarla gündeme oturan Sedat Peker, bugünkü videosundan Kutlu Adalı cinayetine ilişi birtakım iddialara yer verdi.

Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesi ile ilgili de konuşan Peker, şunları kaydetti:

"1996 yılında Kutlu Adalı'nın öldürülmesini anlatacağım. Eskiden Mehmet Ağar, Korkut Eken hep beraberiz. Korkut abinin odası, Ağar'ın odasının yanında. Genciz, vatanseveriz. Genelde iş adamlarını gönderiyorlar bana. Bana dediler ki; Kıbrıs'ta bir adam var, Kıbrıs'ı Yunan'a satmak istiyor. İki tane profesyonel adam ver.

Ben de 'Abi, sana kendi öz kardeşimi vereceğim' dedim. Biletlerden bakabilirler. Korkut Eken, Atilla Peker bu cinayetten ne kadar önce gittiler?

Meğer adam bugünlere hazırlanmış, Kıbrıs'ı falan sattığı yok ama bizi kendi insanımıza düşman ettiler.

Bunlar birşey yapamadan döndüler ama daha sonra Eken'in adamları Adalı'yı öldürmüş.

Daha sonra Korkut abiyle karşılaştık. Korkut abi 'O iş halloldu' dedi.

Atilla Peker kanser oldu, evde yatıyor. Namuslu adamdır doğruları anlatır. Biladerim korkmaz doğruları anlatır; öldürseydi öldürdü derdim.

Zaman aşımına girdi zaten. Meğer adam Denktaş'ın mücadele arkadaşıymış. Karısının mücadelesini hep uzaktan izledim. Bana diyorlar ki; bu zamana kadar neden anlatmadı?

Siz her gördüğünüzü anlatıyor musunuz? Hepimiz birbirimizin aynısıyız. Şimdi anlatacağım."

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23/05/2021 13:44