Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nden örnek davranış

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, Hamitköy Barajı bölgesinde çevreye atılan cam şişeleri topladı.

Toplanan atık şişeler, Sürdürülebilir Karşıyaka Geri Dönüşüm Projesi'yle değerlendirilecek.

Okuldan yapılan açıklama şöyle: "Yeşil Okullar 2. Etap okulların yeşil şirketlerle eşleşmesi ile başlamıştır. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi olarak çalışma partnerimiz ŞAH MARKETPLACE olarak belirlenmiştir. Proje çalışmaları okullar ve şirketlerin bir araya geldiği çalıştay ile başladı. 3 Kasım Okul Dışarda Günü, Doğayla bağ kur ilk etkinliğimiz oldu . Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri Hamitköy Baraj bölgesinde çevreye atılan 1305 adet cam şişe toplayarak atıkların doğadan alınmasına örnek olmuştur. Toplanan atık şişeler Sürdürülebilir Karşıyaka Geri Dönüşüm projesi ile değerlendirilecektir."