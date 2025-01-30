Sedatgil ile Örel zirvede

TUBORG Ferdi Birinci Ligi 2’nci hafta karşılaşmaları geçtiğimiz akşam 37 dartsçının katılımı ile Yenicami Spor Kulübünde gerçekleşti.

Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların sahne aldığı 2’nci hafta karşılaşmalarında Finale çıkma başarısını Sedat Sedatgil ile Sadık Örel gösterdi. İkili arasında oynanan final karşılaşmasında rahat bir galibiyet alan Sedat Sedatgil, 5-1’lik üstünlük ile 2’nci haftanın şampiyonu olurken,Süper Lige çıkmak için önemli bir puan almış oldu. Gece’de ikinci finalde kaybeden Sadık Örel oldu. Gecenin 3’ncülük maçında ise Mehmet Tamer Kaya ile Celal Aktaş karşlılaştı. Karşılaşmayı Celal Aktaş 4-2 kazanarak gecenin üçüncülük kupasının sahibi olurken Mehmet Tamer Kaya ise gecenin 4’ncüsü oldu.

2’nci hafta karşılaşmalarında en yüksek sayı olan 180’i 2 kez Sedat Sedatgil, 2 kez Ergün Gülenler ve yine 2 kez Sadık Örel atarkeni birer kez de Mehmet Tamer Kaya ve Ali Yeşilada atarken, En Yüksek Sayıdan Bitirme başarısını ise 118 sayısından bitiren Hüseyin Çoban olurken, En Az Ok’ta Bitirme başarısını ise Sedat Sedatgil ve Mehmet Tamer Kaya 15 ok’ta bitirme başarısını gösterdi.

2’nci Hafta sonunda puan durumu ise aşağıdaki gibi oluştu.

Hafta 1 Hafta 2 Toplam

İsim Soyisim Puan Puan Puan

1 Sedat Sedatgil 5 20 25

2 Sadık Örel 9 16 25

3 Hüseyin Öksüzoğulları 20 0 20

4 Derviş Erbolay 12 7 19

5 İbrahim Esiner 16 0 16

6 Halil Tuğcan 7 5 12

7 Celal Aktaş 0 12 12

8 Kemal Hüdasoy 7 3 10

9 Tarık Billur 7 3 10

10 Ergün Gülenler 3 7 10

11 Tamer Kaya 1 9 10

12 Bora Şenol 5 3 8

13 Hasan Avşanlı 5 3 8

14 Faik Kozansoy 3 5 8

15 Ali Çamlıbelli 1 7 8

16 Devrim Kayalı 0 7 7

17 Mehmet Türkyılmaz 5 1 6

18 Mehmet Amcaoğlu 3 3 6

19 Mertcan Şoföroğlu 3 3 6

20 Naim Uzunoğulları 3 3 6

21 Ebru Kösemihal 1 5 6

22 Akın Aşıkcan 5 0 5

23 Mehmet Fırat 5 0 5

24 Murat Çınaroğlu 5 0 5

25 Mustafa Kanak 5 0 5

26 Sami Eynel 0 5 5

27 Melih Yücel 0 5 5

28 Hüseyin Çoban 0 5 5

29 Ali Yeşilada 0 5 5

30 Mehmet Bulut 0 5 5

31 Cemal G. Göçmen 3 1 4

32 Korhan Şakir 3 1 4

33 Buğra Rızaner 1 3 4

34 Cemal Gençalp 1 3 4

35 Gültekin Karzaoğlu 1 3 4

36 Tonguz Çakmak 1 3 4

37 Fatih Köse 0 3 3

38 Ahmet Evliya 3 0 3

39 Çelik Kutlu 3 0 3

40 Derviş Çocuk 3 0 3

41 Hans Benzinger 3 0 3

42 Hasan Meşe 3 0 3

43 Mehmet Sütcüler 3 0 3

44 Mustafa Tuğcan 3 0 3

45 Salih Sütcüler 3 0 3

46 Yusuf Zeki Turan 3 0 3

47 Osman Kozansoy 0 3 3

48 Avşın Kanatlı 0 3 3

49 Erşen Amcaoğlu 0 3 3

50 Hüseyin Özkızan 0 3 3

51 Orçun Bayram 1 1 2

52 Alkan Caner 1 0 1

53 Çağın Garanti 1 0 1

54 Duygu Oktay 1 0 1

55 Girgin Gezer 1 0 1

56 Gürcan Kızıler 1 0 1

57 Hasan Mavigözlü 1 0 1

58 Tansu Tilki 1 0 1

59 Tarkan Adalı 1 0 1

60 Ercüment Erment 0 1 1

EN YÜKSEK SAYIDAN FİNİŞ

İsim Soyisim Hafta 1 Hafta 2

1 Hüseyin Çoban 118

2 İbrahim Esiner 116

EN ÇOK 180 ATANLAR

İsim Soyisim Hafta 1 Hafta 2

1 Sedat Sedatgil 2 2

2 Ergün Gülenler 2 2

3 Sadık Örel 2 2

4 Mehmet Fırat 1 1

5 İbrahim Esiner 1 1

6 Mustafa Kanak 1 1

7 Kemal Hüdasoy 1 1

8 Fatih Köse 1 1

9 Ali Yeşilada 1 1

10 Tamer Kaya 1 1

EN AZ OK TA FİNİŞ YAPANLAR

İsim Soyisim Hafta 1 Hafta 2

1 Hüseyin Öksüzoğulları 15 ok

2 Sedat Sedatgil 15 ok

3 Tamer Kaya 15 ok