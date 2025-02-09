Sedef Nergiz, Gençler Dünya Kupası’nda KKTC’yi Temsil Edecek

Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencisi Sedef Nergiz, son üç yılda boks alanında Türkiye ve Avrupa’da önemli başarılara imza attı.

Gösterdiği üstün performans sayesinde 1-10 Mart tarihleri arasında Karadağ’ın Montenegro kentinde düzenlenecek olan Gençler Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.

Ayrıca, 20 Şubat’ta gerçekleştirilecek milli takım kampına davet edilen Sedef Nergiz, kazandığı derecelerle hem Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gururu oldu.

Sedef Nergiz, Gençler Dünya Kupası’nda da mücadele edecek.