Sedef Sevgi Derin’in ölümü öncesinde neler yaşandı?

HABER KIBRIS

Alayköy yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını kaybeden 35 yaşındaki Sedef Sevgi Derin’in ölümü öncesinde yaşananlar birer birer ortaya çıkıyor.

KAZA ÖNCESİ NELER OLDU?

Sedef Sevgi Derin’in kaza yaptığı günün önceki gecesinde Gönyeli’de bir mekana gittiği ve o mekanda darp edildiğine dair görgü tanıkları var.

KAZA SABAHI

Sedef Sevgi Derin’in gece yaşadığı darp sonrası kaza sabahı yürüyerek Alayköy’e gitmeye çalıştığı ve yolda kayınpederi tarafından alındığı eve geldiğinde ise eşi ile tartışmaya başladığı ifade ediliyor.

Sedef Sevgi Derin’in arabayı alıp kaçmak isterken eşinin önlemeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı biliniyor.

181 KM

Sedef Sevgi Derin, hiç kullanmadığı bir yola doğru 181 Kilometre ile giderken bölgedeki hız kamerasına yakalanıyor.

GÖRGÜ TANIKLARI VAR

Bölgedeki gece kulübünde bir görgü tanığı Sedef Sevgi Derin’in son sürat o yoldaki tek ağaca çarptığını söylüyor.

DAHA ÖNCE AVUKATA GİTMİŞ

Sedef Sevgi Derin’in kazadan günler önce ayrılmak için avukatına başvurduğunu ve bu görüşme sırasında avukatına sırtındaki darp izlerini gösterdiği ortaya çıkıyor.

OTOPSİDE DARP İZLERİ

Sedef Sevgi Derin’in otopsisinde ise darp izlerinin olduğu tespit edildi.

HABER KIBRIS

02/10/2019 09:12