Seeing, Educating And Enabling Youth Projesinin Açılış Etkinliği Gerçekleşti

Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği'nin İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği ve PeacePlayers Cyprus ile birlikte yürüttüğü ve Avrupa Birliği'nin finanse ettiği “SEEing Youth: Seeing, Educating and Enabling Youth” projesinin açılış etkinliği gerçekleştirildi.

SEEing Youth İletişim Danışmanı Eralp Kortach’ın verdiği bilgiye göre, etkinlikte proje koordinatörü Melis Eroğlu, Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği Başkanı Çiğdem Dürüst ve Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty konuşma yaptı.

Sektörler arası ve çok disiplinli bir yaklaşımla, sosyal ve profesyonel anlamda gelişmiş bir gençlik ortamının yaratılmasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan proje, genç istihdamını güçlendirmek için savunuculuk çalışmaları, gençlerin ve kurumların profesyonel kapasitelerini geliştirmeye yönelik girişimler ve özel sektörün gençler aracılığı ile sosyal sorumluluk projeleri alanında daha aktif olması için farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirecek.

SEEing Youth, 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen ve başarı ile tamamlanan Geleceğe İlham Ver Projesi’nin devamı niteliğinde, iş deneyimi kazanmak isteyen gençlere 2022 Temmuz ve Ağustos aylarında ödenekli staj olanakları sunacak.

İş tecrübesi yanında eğitim olanakları sunacak staj programına 18 yaş üstü ve sosyal yatırımları yapılabilecek herkes başvurabilecek.

Kıbrıs’ın kuzeyinde her bölgeden gence ulaşabilmek için bu yılki staj programı Lefkoşa/Nicosia, Mağusa/Famagusta ve Girne/Kyrenia yanı sıra İskele/Trikomo, Güzelyurt/Morphou ve Lefke/Lefka’da da farklı kurum ve kuruluşlarda da pozisyonlar açılacak.

Staj programı ve proje kapsamında gerçekleşecek diğer tüm aktiviteleri Facebook ve Instagram hesaplarında ve yakında hizmete girecek www.seeingyouth.org’dan açıklanacak.

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14/04/2022 14:43