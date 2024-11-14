SEEing Youth Projesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk paneli etkinliğiyle tamamlandı

Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği (KTYD) ile İnsan Kaynakları Derneği (İKYD) iş birliğinde yürütülen SEEing Youth Projesi dün Lefkoşa’da düzenlenen sosyal sorumluluk konulu panelle sona erdi.

Aralık 2021’de başlatılan proje, 36 aylık uygulama sürecinde gençlerin profesyonel ve sosyal kapasitelerini geliştirmek ve genç istihdamını güçlendirmek amacıyla çok disiplinli ve sektörler arası bir yaklaşımla önemli çalışmalar yürüttü.

Bu süre zarfında proje kapsamında 70 genç, sosyal sigorta yatırımları yapılmış ücretli staj imkânıyla iş deneyimi kazandı ve proje, gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırdı. Proje kapsamında staj yapmış gençlerden bir kısmı staj yapmış oldukları kurumlarda işe başladı. Ayrıca, proje kapsamında hayata geçirilen Geleceğe İlham Ver Küçük Hibe Programı ile, 2024 yılında insan hakları, çevre ve sosyal fayda alanlarında hazırlanan 7 yenilikçi projeye toplamda 26.266 Euro finansal destek sağlandı. Bu hibelerle gençler toplumsal değişime katkı koymak için projeler gerçekleştirdi.

Proje kapsamında ayrıca çevrim içi Türkçe ve Yunanca dil dersleri verildi ve Kıbrıs lehçelerinde eğitici animasyon videoları hazırlandı. Şirketlerin stajyer dostu istihdam politikalarını teşvik etmek adına bir rehber kitapçık oluşturuldu, dağıtıldı ve ayrıca bu alanda savunuculuk çalışmaları da yapıldı.

Gerçekleşen panel oturumunda hibe alan gençler, destek aldıkları projeleri hayata geçirmenin önemini vurgularken; sektörler arası iş birliğinin artırılmasının gerekliliğine değinen şirket ve sivil toplum temsilcileri projelerin uzun vadeli etkisine dikkat çektiler.

Kapanış etkinliğinde proje ekibi, SEEing Youth Projesi'nin gençlerin sosyal sorumluluk projelerinde daha fazla sorumluluk almalarına ve toplumda olumlu bir etki yaratmalarına zemin hazırladığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu projeyle, gençlere sadece bir fırsat sunmakla kalmadık; aynı zamanda onları, gelecekte de sosyal değişim yaratmaları için güçlendirdik. Sektörler arası işbirliğinin, kalıcı sosyal fayda yaratma kapasitesini artırdığına inanıyoruz. Bugün burada gördüğümüz başarıların, gelecekteki projelere ilham kaynağı olmasını umuyoruz."

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Bölüm Müdürü Michel Vedrenne de yaptığı kapanış konuşmasında “Proje, gençler, sivil toplum ve özel sektör arasında uyumlu bir sinerji yaratarak gençlerin gelişimi, istihdamı, ekonomik kalkınma, kurumsal sosyal sorumluluk ve sivil alanda aktivizm için somut fırsatlar ve uygulanabilir bir çerçeve sağladı. Projenin, Kıbrıs Türk toplumunda daha geniş ölçekte tekrarlanması gereken değerli bir örnek uygulama oluşturduğunu düşünüyorum” dedi.

SEEing Youth Projesi, gençleri sosyal sorumluluk projelerinde aktif olmaya teşvik etmenin yanısıra, genç istihdamını güçlendirmek için de çalışmalar yürüterek, Kıbrıs'ta genç istihdamı ve kurumsal sosyal sorumluluk konularında kalıcı adımlar atarak başarıyla tamamlandı. Proje ekibi, projede yer alan tüm gençlere, şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek etkinliği tamamladı.