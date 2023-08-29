SEEing Youth: Supporting, Educating and Enabling Youth Projesi ‘Geleceğe İlham Ver’ Staj Programı Başarıyla Tamamlandı

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen, Kıbrıs Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği (KTYD) ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD) tarafından yürütülen SEEing Youth Projesi bünyesinde gerçekleştirilen 'Geleceğe İlham Ver' Staj Programı başarılı bir şekilde tamamlandı. Staj programı sayesinde toplam 42 genç, 30 farklı kurumda staj yapma imkanına erişti.

3 Temmuz 2022 tarihinde başlatılan 'Geleceğe İlham Ver' Staj Programı, 42 genç stajyere öğrenme ve öğrendiklerini uygulama yolculuğuna çıkma fırsatı vererek, stajyerlere verimli bir deneyim sağladı. Staj süreci boyunca katılımcılar, profesyonel deneyim yanında katıldıkları çeşitli eğitimlerde farklı alanlarda bilgi edinme ve becerilerini geliştirme şansı da edindiler.

Proje ekibi, staj programının bu yıl da başarılı bir şekilde tamamlandığını duyurmaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve rekor sayıda başvurunun arasından seçilen gençlerin programdan faydalanmış olmasından dolayı programın gerekliliğinden bir kez daha emin olduklarını ekledi.

Bu yılki program sayesinde, gençler Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Trikomo/İskele'de bulunan kuruluşlarda staj yapma şansına erişti. Proje ekibi, programın başarısına katkıda bulunan tüm katılımcı kuruluşlara, mentörlere ve özverili stajyerler ile programının gerçekleşmesini sağlayan Avrupa Birliği’ne teşekkürlerini iletti.

29 Ağustos’ta Dayanışma Evi’nde gerçekleşen sertifika töreni ile sonlanan programda, proje ekibi gerçekleşecek olan diğer aktivitelerin yakında sosyal medya hesaplarından duyurulacağını vurguladı. Gelecek yıl gençler tarafından uygulanacak küçük hibe programına ilişkin de çok heyecanlı olduğunu belirten proje ekibi, projenin katılımcı gençler ve kuruluşların yanı sıra iş piyasasına uzun süreli katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Daha fazla bilgi edinmek ve gerçekleşecek olan aktivitelerden haberdar olmak için SEEing Youth Facebook ve Instagram hesaplarını takip edebilir ve www.seeingyouth.org adresini ziyaret edebilirsiniz.