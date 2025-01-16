Şef Ebru Baybara Demir, Belediyeler Birliği’nde sunum yaptı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği; toprak, tarım, gıda odaklı projeleri ve kadın çiftçilerin güçlenmesi konusundaki çalışmalarıyla “Küresel Gıda Kahramanı” unvanına layık görülen Ebru Baybara Demir’i ağırladı.

Birlikten verilen bilgiye göre, “Basque Culinary World Prize (BCWP) 2023”ün kazananı ve bu ödülü Türkiye’ye taşıyan ilk şef olan Ebru Baybara Demir, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde sunum gerçekleştirdi.

Belediyeler Birliği’nin düzenlediği ve ev sahipliğini üstlendiği, çevre dostu uygulamaların temel taşlarından biri olan kompost üzerine gerçekleştirilen sunuma, belediyelerden temsilciler katıldı.

Ebru Baybara Demir, doğa ve sürdürülebilirlik konularına verdiği önemle tanınan bir isim olarak, kompost kullanımının yerel yönetimlerde yaygınlaştırılmasının çevreye ve topluma katkılarını aktardı.

Sunum, belediyeler ve Belediyeler Birliği’nin ileriki dönemde bu alanda daha fazla proje geliştirmesine de rehberlik etme hedefiyle gerçekleştirildi.

Doğal kaynakların korunması, atık yönetimi ve sürdürülebilir şehircilik anlayışına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan bu etkinlik, belediyelerin çevre politikalarına da önemli bir yön vermeyi amaçlıyor.

Ebru Baybara Demir, sunumda hem teorik bilgiler hem de başarılı uygulama örnekleriyle, kompostun belediyelerin çevre dostu projelerinde nasıl yer alabileceğini detaylı şekilde paylaştı.