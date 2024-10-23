 Sefer Buğra Altundağ’ın Kararı Yarın Açıklanıyor

İskele’de 2023 yılının Ocak ayında bir inşaat alanında Sefer Buğra Altundağ tarafından hunharca katledilen 16 yaşındaki Zahie Helin Ressur’un cinayet davasında karar duruşması yarın gerçekleşecek.

Karar duruşması, saat 09.30’da İskele Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek. Duruşmayı bazı siyasi parti ve örgütler de takip edecek.

Cinayet nasıl olmuştu?

İskele Long Beach Bölgesi’nde 25 Ocak 2023 tarihinde cinayet zanlısı 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ, 16 yaşındaki Zahie Helin Reessur’u bir inşaata götürerek başına sert bir cisim vurarak hayatını sonlandırmış, Olayın ardından zanlı güneye kaçmıştı. Aynı gün adanın güneyinde tespit edilen zanlı, tutuklanarak kuzeye teslim edilmişti.