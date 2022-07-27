Seferovic ikinci maçında da attı, Aslan beraberliğe razı oldu
27/07/2022
Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında İtalya Serie A ekibi Salernita ile 1-1 berabere kaldı.
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Galatasaray, Avusturya kampındaki hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana ile karşılaştı.
Sarı-Kırmızılılar, Serie A ekibiyle 1-1 berabere kaldı.
Serie A ekibinin golü 11. dakikada Botheim'dan gelirken, Galatasaray'ın golü 13. dakikada Haris Seferovic'den geldi.
30 yaşındaki İsviçreli forvet Seferovic, böylece ikinci maçında da ağları sarsmayı başardı.
Galatasaray maça Okan, Dubois, Abdülkerim, Metehan, Kazımcan, Taylan, Cicaldau, Oğulcan, Emre Kılınç, Barış Yılmaz, Seferovic ilk 11'yle çıktı.
Galatasaray, bir önceki hazırlık karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken goller; Kerem Aktürkoğlu ve Haris Seferovic'den gelmişti.