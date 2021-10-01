Şefik: Kamu Görevlileri Yasası yıllardır yapılmıyor

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, en büyük beklentisinin Kamu Görevlileri Yasası’nın yapılması olduğunu ifade ederek, bu yasanın yıllardır yapılmamakta olduğunu söyledi.

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01/10/2021

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Şefik: Kamu Görevlileri Yasası yıllardır yapılmıyor

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT’de yayınlanan 45+ programına konuk oldu.

Narin Şefik, her Adli Yıl açılışında sorunları dile getirmenin kendisini üzdüğünü söyledi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, yargı olarak değişmesini istedikleri bir mevzuat olmadığını belirterek, “En büyük beklentimiz Anayasa değişikliğiydi. Son deneme bizim için çok önemliydi ama maalesef orada büyük bir hayal kırıklığı yaşadık” dedi.

Şefik, bir diğer en büyük beklentisinin Kamu Görevlileri Yasası’nın yapılması olduğunu ifade ederek, bu yasanın yıllardır yapılmamakta olduğunu söyledi.

01/10/2021 10:39
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