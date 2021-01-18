Şefik: Mevcut yasayla seçime gidilmemeli

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin “kapanma” kararıyla ilgili birçok hukukçunun farklı görüşler ortaya koymasını değerlendirmesinin istenmesi üzerine, bu kadar farklı yorumun olmasının hukukun nasıl farklı yorumlanabileceğini gösterdiğini söyledi. Her hukukçunun kendine göre yorumlama yermeği olduğunu, herkesin kendine göre yorumunu doğru gördüğünü belirten Şefik, mahkemenin görevinin de doğru olan yorumu huzurunda yapılan argümanlardan seçip karar vermek olduğunu kaydetti.

‘Sokağa Çıkma Yasağı’ ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ‘kapanma’ kararlarıyla ilgili konuların mahkemeye taşınma olasılığı olduğunu ifade eden Şefik, şu anda mahkemede benzer bir konu olduğunu, İmar yasası ile ilgili davanın benzerlikler içerdiğini, bu nedenle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin ve Bakanlar Kurulunun yetkileriyle ilgili bir yorum yapamayacağını söyledi.

Şefik, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın mevcut haliyle seçime gidilmesinin ciddi sorun yaratacağını da yineledi.

Narin Ferdi Şefik Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Konu mahkemeye taşınabilir yorum yapmayacağım”

“Ülkede kapanma kararı verilmesi konusunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin ne kadar yetkili olduğu”, “son sözü üst kurulun mu bakanlar kurulunun mu verdiği”, “bu kararın resmi gazetede yayınlanma gerekliliği var mı yok mu, yayımlanmazsa karar geçerli olur mu”, “kararı resmi gazetede kimin yayınlayabileceği”, “üst komitenin alt komiteler kurmaması nedeniyle kararlarının geçerli olup olmadığı olup olmamasıyla” ilgili hukukçuların çeşitli görüşlerinin olduğunun belirtilmesi üzerine konuşan Narin Ferdi Şefik, şunları söyledi:

“Bu kadar farklı yorumun olması hukukun nasıl farklı yorumlanabileceğini göstermektedir. Her hukukçunun metinleri kendine göre yorumlama yeteneği var. Herkes kendine göre yorumunu doğru görür. İşte mahkemenin görevi doğru olan yorumu huzurunda yapılan argümanlardan seçip karar vermektir. ‘Sokağa Çıkma Yasağı’ ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarıyla ilgili konular mahkemeye verilebilir, zaten benzer bir konu şu anda mahkemededir. Bu nedenle yorum yapmam doğru olmaz.” Şefik, İmar yasasının mahkemeye taşındığını ve şu anda tartışılan konularla benzerlik taşıdığını vurguladı.

“Başsavcılığın verdiği görüşlerin dikkate alınması arzu edilir”

Hükümetin Başsavcıdan sürekli görüş alındığıyla ilgili bir soruya cevap veren Şefik, “Savcılık hükümetin avukatıdır. Avukatınıza güvenirseniz dinlemeniz gerekir. Söylenenlerin dikkate alınması arzu edilir. Savcılık kendi söyledikleri dikkate alınmadığında ve dava açıldığında savunma yapmaz. İlgili bakanlığı kendi bünyesindeki avukatlar savunur” diye konuştu.

Karantinaya alınacak kişiler için mahkeme kararı istendiği ama salgın ortamında olduğumuz için bunun aranmadığı yönünde bazı hukukçuların açıklama yaptığının hatırlatılması üzerine Narin Ferdi Şefik, 2018’de çıkarılan Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre karantinaya alınacaklar için mahkeme emri gerektiğini söyledi. Şefik, “Yasada bazı tadilatlar yapıldı ve yetkiler yeniden düzenlendi ancak yeterli değil” dedi.

“Yargı her konuya müdahil olmamalı”

Meclisteki ihtilaflı konuların mahkemeye taşınması konusuna nasıl baktığı yönündeki soruya yönelik Şefik, mecliste alınan her kararın yargı tarafından denetlenmesinin uygun olmadığını anlattı. Şefik, “Anayasaya uygun olduğunda bazı kararların denetlenmemesi gerekir. Her konuya yargının müdahil olması doğru olmaz” diye konuştu.

“Verdiği oyun fotoğrafını çekenler için, oyu satıldı olarak yorumlanır”

Cumhurbaşkanlığı seçiminde YSK kararlarının uygulanmadığıyla ilgili eleştirileri değerlendiren Şefik, “Evet YSK’nın aldığı kararların uygulanmadığı oldu, polise ve savcılığa yazı yazdık. Mecliste bir vekil, YSK’nın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kararı YSK alır ancak uyulup uyulmadığını denetlemez” dedi. Şefik, kararların ihlal edilmesiyle ilgili kararları alarak YSK’nın görevini yaptığını, denetlemeyi başka makamların yaptığını söyledi.

“Mevcut yasayla seçime gidilmemeli”

Erken seçim tarihi belirlenmeden Seçim ve Halkoylaması Yasası üzerinde tadilat yapılması gerektiğini savunan Şefik, “Mevcut yasa ile seçime gidilmesi sorun yaratacak. Yasa zaten sorunludur ve ülkede pandemi de var. Genel seçim en zor ve üzerinde çalışılan seçimdir. Netice alınmasının uzaması ve oyların yanması ihtimali yüksektir. Bir önceki seçime göre geçersiz oy oranı yüzde 4 arttı ve yüzde 11 oldu” dedi.

“İlçeler arası kısıtlamalar kaldırılsın”

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda daha önce tadilatla getirilenlerin geri alınması gerektiğini anlatan Şefik, “Yasanın mevcut haliyle seçime gidilmesin. Pandemi koşulları da var. Pandemiden dolayı oy veren sayısında da sorun olabilir. Tercih ve karma zaman kaybettirir. KKTC’nin sevdiği bir uygulamadır bu nedenle vazgeçileceğini düşünmüyorum. ‘İlçeler arası kısıtlamalar’ ve ‘ilçelerin yarısı kadar oy verilir’ bölümleri kaldırılsın. Tercih ve karmaların pusulalara geçirilmesi 17-20 dakika sürüyor. Düzenleme yapılırsa 12 dakikaya düşebilir” diye konuştu.

“Pandemide görevlileri eğitmek zor”

Cumhurbaşkanlığı seçiminde deneyimli sandık görevlilerinin ve parti temsilcilerinin PCR testi yaptırmak ve pandemi döneminde görev almak istemediğine dikkat çeken Şefik, “2018’de yeni seçim sisteminden dolayı görevliler perişan olmuştu ve ‘bir daha asla’ demişti. Pandemi koşullarında durum daha sıkıntılı. Genel seçimlerde deneyimli sandık görevlilerin yer almayacağı düşünülürse, yerlerine görevlilerin bulunması ve hazırlanması gerekir. Sandığa görevli buluruz ancak eğitimden geçirilmeleri lazım. Pandemi koşullarında kısıtlı sayıda insana eğitim verilmesi ve tamamlanması zaman alacak” dedi.

“Sandıkları artırmak için düzenlemeler yapılmalıdır”

Pandemiden dolayı sandıkların artırılması gerektiğiyle ilgili görüler olduğunun hatırlatılması üzerine Şefik öyle konuştu:

“Toplamda 728 sandık var. Bir sandıktaki seçmen sayısı ortalama 300 kişi olmalıdır. Genel seçimlerde, oy sayımının uzun sürmesinden dolayı 280, cumhurbaşkanı seçiminde ise 310 olmasına dikkat edilir. Sandıkları artırmak görevli ve odaların artırılması demektir. Sandıkların kolay erişilebilir olması lazımdır. Okulda yer yoksa lokantalar kiralanır. Bu işler maliyeti artırır. Cumhurbaşkanı seçimi iki tur oldu ve 8 milyon 900 bin TL’ye mal oldu…”

“Meclis karar alır biz uygularız”

Seçim tarihinin belirlenmesinin önemine dikkat çeken Şefik, “18 yaşına basacak olan kişiler, vatandaş olanlar ve ölenlerle ilgili seçmen listelerinin düzenlenmesi gerekir” diye konuştu. Erken seçim kararı alınması ve yasanın düzenlenmesiyle ilgili iradenin mecliste olduğunu, kendilerinin ise alınan kararları uyguladığını aktaran Şefik, “Takvime göre hareket ederiz. Erken seçim tarihine biz değil, meclis karar verir” dedi.

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18/01/2021 22:04