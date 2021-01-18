Şefik: Özgürgün’ün yargılanması için mutlaka mahkemeye gelmesi gerekir

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Kuzey Kıbrıs’taki hukuk sisteminin Kıbrıs Türkünün kültürüne işlediğini, bunun dışında bir sistemi halkımızın kabul etmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Konuşmaktan hoşlanan, fikirlerini söyleyen, fikirlerini savunmak isteyen bir toplumuz, sindirilmiş bir toplum değiliz. Onun için bu topluma böyle bir sitem gerekir ve uygulanır” dedi.

Dokunulmazlığı kaldırılan, yurtdışına giden ve ülkeye dönmeyen milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yargılanması için mutlaka mahkemeye gelmesi gerektiğini belirten Şefik, “Bizde gıyabında (kendi yokken) yargılama yoktur. Sanığın mutlaka mahkemede olması gerekir” dedi.

Mahkemelerin sorunlarının çözüm bulmadığını da belirten Şefik, mahkemelerin bina, personel ve bilgisayar eksiliği sorunlarının devam ettiğini vurguladı.

Narin Ferdi Şefik Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Bina ve personel yetersizliği sorunu sürüyor”

Mahkemelerin bina ve personel yetersizliğiyle ilgili sorunlarının devam ettiğine işaret eden Şefik, “Daha kötü olur, daha iyi olmaz” dedi.

Şefik şöyle konuştu:

“Bina sorununda hiçbir değişiklik yoktur. Lefkoşa’da eski polis binalarına henüz giremedik. Son bir ihale kaldı, o bekleniyor. Sıva yanlıştı, sıvayı düzeltmek için ihaleye verilen paranın çoğunu ödeyip belirli kısımlarını çıkardık. Mekanikti, elektrikti onları tamamlamaya çalışırız ama geçen süreçte bütün bunlara neden olan sıvamızın da döküldüğünü duyduk. Son ihale bittikten sonra girebileceğimiz de şüphelidir diye düşünmekteyim.”

Öte yandan bilgisayar ihalesine çıktıklarını ama hiç teklif verilmedi diye ihalenin iptal olduğunu anlatan Şefik, bilgisayarları dövizle alan firmaların, dövizin yüksek seyrettiğinden dolayı, tekliften sonra ödenene kadar geçecek sürede kaybı olacağını düşündüğünü ve ihaleye katılmaya cesaret edemediklerini kaydetti.

“Bize topla tüfekle saldıranlar oldu”

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yargıç sayılarının artırılmasına yönelik anayasa maddesinin de oylanıp reddedilmesiyle ilgili soruya yönelik Şefik, “İki kez anayasa değişikliğinde hayır çıktı. Siyasiler anayasa değişikliğinde yeterince çaba göstermedi. Yasal değişiklik ile ilgili konuştuğumda ‘Anayasa ihlal ediliyor siyaset yapılıyor’ diye eleştiri aldım. Bize topla tüfekle saldıranlar oldu. En üzüldüğüm nokta bu oldu” dedi.

“Kadına şiddet suçları arttı”

Mahkeme faaliyet raporlarının henüz eline geçmediğini ancak pandemi döneminde gazetelerden takip ettiği kadarıyla uyuşturucu, kadına şiddet, hırsızlık suçlarında ve özellikle yabancıların işledikleri suçlarda artış gördüğünü kaydetti.

“Özgürgün, gıyabında yargılanamaz”

Dokunulmazlığı kaldırılan, yurtdışına giden ve ülkeye dönmeyen milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yargılanması ile ilgili, “illa ki ülkeye gelmesi mi gerekir?” diye soranlar olduğunun hatırlatılması üzerine Şefik, “Bizde gıyabında yargılama yoktur. Sanığın mutlaka mahkemede olması gerekir. İtham edildiğinde cevap vermesi gerekir. Kabul ederse, süreç başlar etmezse, savcılık suçu ispatlamak zorundadır. İstintak edilmelidir. Her şeyi görmesi ve savunması gerekir” diye konuştu.

Hukuk sistemimizin böyle olmasının gerekli olduğunu, bunu doğru bulduğunu söyleyen Şefik, “Hukuk sistemimiz Kıbrıs Türkünün kültürüne işlemiştir, bunun dışında bir sistemi bizim halkımızın kabul etmesi mümkün değil. Konuşmaktan hoşlanan, fikirlerini söyleyen, fikirlerini savunmak isteyen bir toplumuz, sindirilmiş bir toplum değiliz. Onun için bu topluma böyle bir sitem gerekir ve uygulanır. O nedenle gıyapta ceza davası kesinlikle mümkün değil” dedi.

Suçluların iadesiyle ilgili sadece Türkiye ile anlaşma olduğunu anlatan Şefik, ancak suçluların iadesi konusunda ülkelerin kendi vatandaşlarını başka ülkeye vermediğini vurguladı.

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18/01/2021 22:30