Şefik: Sakin ve rahat bir yerel seçimdi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, sakin ve rahat bir yerel seçim geçirildiğini kaydederek, “Sandık kurullarının yorulmadığı, üzülmediği, perişan olmadığı bir seçimdi” değerlendirmesinde bulundu.

Bu öğlen seçimle ilgili YSK’da basının sorularını yanıtlayan Şefik, “Yegane zaafımız YSK 32 formlarının viber üzerinden iletilmesinde yaşanan gecikme. Küçük bir toplumuz. Neticelerin açıklanmasının uzaması lehimize değil” dedi.

Şefik, ‘Teknolojiden neden uzağız’ diye sorgulandıklarını da belirterek, “Maddi sorunlar ortada” ifadelerine yer verdi.