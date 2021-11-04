Şefik: Seçim programını açıklamaya hazırız

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT’de yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Erken seçim tarihi olarak öngörülen 9 Ocak 2022 tarihini değerlendiren Narin Ferdi Şefik, seçim yasaklarının seçimden 60 gün süre önce başladığına dikkat çekerek, “9 Ocak’ta seçim olacaksa önümüzdeki hafta itibarıyla seçim yasaklarına girmemiz lazım. Biz seçim programını açıklamaya hazırız” dedi.

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişiklik yapılması gerektiğini 2018 yılından beridir her fırsatta dile getirdiğini ancak sonuç alınamadığını anlatan Şefik, “Süre çok azaldı, benim artık umudum kalmadı. Ancak daha farklı bir tarih olur ise yapılabilir, karar Meclisindir” ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



04/11/2021 10:12