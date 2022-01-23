Şefik, seçim yasakları konusunda uyardı
YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, Facebook’ta paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatılacağını açıkladı
23/01/2022
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, Şehit Tuncer İlkokulunda oyunu kullandı ardından basına açıklamalarda bulundu.
Seçim yasaklarıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Şefik, propaganda yasağının dün akşam 18:00’de başladığını hatırlatarak, “Facebook üzerinden yapılan propagandalarla ilgili şikayetler var ancak Facebook’a müdahale etme şansımız yok. Paylaşımları kaldırmaları konusunda vatandaşlar uyarılıyor, uymayanlar hakkında soruşturma başlatılacak” dedi.