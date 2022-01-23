Şefik, seçim yasakları konusunda uyardı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, Şehit Tuncer İlkokulunda oyunu kullandı ardından basına açıklamalarda bulundu.

Seçim yasaklarıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Şefik, propaganda yasağının dün akşam 18:00’de başladığını hatırlatarak, “Facebook üzerinden yapılan propagandalarla ilgili şikayetler var ancak Facebook’a müdahale etme şansımız yok. Paylaşımları kaldırmaları konusunda vatandaşlar uyarılıyor, uymayanlar hakkında soruşturma başlatılacak” dedi.

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23/01/2022 12:47