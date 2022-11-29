Şefik: Seçim yasası çağa daha uygun hale getirilebilir

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik, 25 Aralık tarihinde yapılacak yerel seçimlerde 768 sandıkta oy kullanacak seçmen sayısını 206 bin 928 olarak açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik, Haber Kıbrıs Web TV’de “Selda İçer ile Gündem” programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Narin Şefik, 28’den 18’e düşen belediye sayısının YSK’nın işini kolaylaştırmadığını, sadece belediye meclisi üye sayısında bir azalmanın söz konusu olduğunu söyledi.

Belediyelerin çıkaracağı meclis üyelerinin sayısında 60’a yakın bir azalma olduğunu kaydeden Şefik, 18 belediyede toplam 206 meclis üyesi seçileceğini açıkladı.

KKTC seçmen sayısını da açıklayan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şefik, askı döneminden önceki seçmen sayısının 206 bin 928 olduğunu, ülkede 768 de seçim sandığı kurulacağını belirtti.

Narin Şefik, seçim yasakları konusundaki soruyu da yanıtlayarak, “ Bugüne kadar aday olduğunu ilan eden bazı isimler oldu. Bazen ben de özel televizyonlarda onları izledim. Resmen aday olmadıkları için dokunmadık. Resmen aday olunduktan sonra, şikayet olmadığı sürece de dokunmamaya özen göstereceğiz. Çünkü seçim yasası çok eski kalmıştır.1976 yılından kalmadır. Yasada bazı değişiklikler yapılmıştır fakar, bu değişiklikler daha fazla oy verme şekline bağlı olmuştur. Propaganda yapılmasıyla ilgili bir değişiklik yapılmadı” şeklinde konuştu.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda siyasi parti temsilcisi olmayan adayların BRT’de propaganda konuşması yapamayacağına yönelik yasada değişmesi gereken maddeler bulunduğunu anımsatan Narin Şefik, bu konuyla ilgili Mart ayında 3 buçuk sayfadan oluşan bir yazı hazırlayarak tüm partilere gönderdiklerini açıkladı.

“Seçim dönemi yapılan itirazlar mevzuatı olduğu gibi uygulatır”

“ Son seçimde yaşananlar herkesin hafızalarında. Bu tür olaylar yaşanmaması için ‘Bu, bu maddeleri günün koşullarına göre lütfen gözden geçirin. Ne yapılması gerektiğini biz söyleyemeyiz. Çünkü irade bizde değil. Bu maddelerin irdelenmesi gerekir” şeklinde önerilerini sunduklarını anlatan Şefik, 1976 yılında seçim yasası hazırlanırken facebook’un, sosyal medyanın olmayışını örnek gösterdi.

Arzusunun çağa daha uygun bir düzenlemenin yapılması olduğunu dile getiren Şefik,“ Seçim yasaklarını biz keşfetmedik. Bu yasakları meclis yasasına koydu ve biz de bunu uygulamak mecburiyetindeyiz. Bu yasakların talebi meclisten geldi. Bu yasakların kalkması isteniyorsa da meclis oturup onları kaldırabilir. Ancak, halihazırda uygulanması lazım. Uygulanma noktasında çok daha katı davranılabilir. Ama o kadar da katı davranılmıyor.” dedi.

Şefik, seçim dönemi bir konuyla ilgili YSK’ya itiraz geldiği zaman mavzuatın aynen uygulandığına da vurgu yaptı.

Elektronik oy verme, hatalı oy kullanılmasını engeller

1976 yılında hazırlanan Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın her yönü ile ele alınması ve daha güncel hale getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Şefik, elektronik ortamda oy verilmesi konusunda çalışma yapıldığını belirtti. Son genel seçimlerde %10’luk bir oyun geçersiz sayıldığını ve bunların çoğunun karma oylar olduğunu anımsatan YSK Başkanı, elektronik oy kullanılması halinde sistem hata yapmaya izin vermeyeceği için geçersiz oy sorununun da ortadan kalkacağına işaret etti.

Belediye seçimlerinde resmi olmayan kesin sonuçların (Belediye Başkanları) saat 24.00’e kadar açıklanacağını, seçim sonucunun yasanın ön gördüğü saatten önce medyada yayınlanmasının ise mümkün olmadığını kaydeden Şefik, “ Yasa buna izin vermez” dedi.

6299 kişi oy verme yerini değişmek için başvurdu

Sandık seçmen listelerinde ciddi oranda değişiklik talebi bulunduğunu da açıklayan YSK Başkanı “ Yerel seçim olduğu için herkes birini desteklemek için yer değiştirmeye çalışıyor. Oy verme yerini değişmek isteyen 6299 başvuru var. Bunlar ilan edildikten sonra itirazlar da olacaktır. Ona göre sayı net belirlenecektir” dedi.

“Bu rakamlar sandık seçmen listelerindeki dengeyi mi bozdu? diye açıkçası rahatsız oldum. Çünkü sandık seçmen listelerindeki sayı çok fazla yükselirse, o sandık kuruluna çok fazla yük getirir” diyen Narin Şefik, ancak bunun böyle olmadığının ortaya çıkması sonucu rahatladığını kaydetti.

2023’te ara seçim yapılması için tarih talep edeceğiz

Cumhuriyet Meclisi’nde Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın istifasıyla boşalan bir milletvekilliği için ara seçim yapılması konusundaki soruyu da yanıtlayan Şefik, “ Seçim yapılması için biz yine talebimizi yapacağız. Ara seçim için bir tarih verileceğini biliyorum. Şu anda 3 milletvekilinin belediye başkanlığına aday olacakları bilgimizdedir. Belediye seçimlerinden sonra kaç sandalye boşalır bilemeyiz ama, bir kişi bile olsa ara seçim yapılması gerekir. Biz Nisan ayı başında tarih belirlenmesini Cumhuriyet Meclisi’nden talep edeceğiz” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik, programın sonunda seçmenlere seçime katılarak oylarını kullanmaya davet ederken, adaylara da başarı diledi.

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29/11/2022 10:47