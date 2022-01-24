Şefik: UBP karmalarda, CTP mühürlerde itirazda bulundu

YSK başkanı Narin Ferdi Şefik basına açıklamada bulundu. Şefik, siyasi partilerin oylarla ilgili itirazlarını İlçe seçim kurullarına yaptığını ve yarın 17:00 de değerlendirileceğini söyledi.

Şefik, şu ana kadar YSK’ya sadece İskele Seçim Kurulundan itiraz geldiğini vurguladı. Şefik geçersiz oy sayısında da değişiklik olduğunu belirterek rakamın 9.91 olduğunu ve düştüğünü kaydetti

Öte yandan UBP’nin parti içindeki sıralamayı belirlemek için karmalarla CTP'nin ise Mağusadan bir milletvekili daha çıkarmak için mühürlerle ilgili itirazda bulunduğu öğrenildi.

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24/01/2022 17:31