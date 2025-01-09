Sefo'dan Reynmen'e dava: 2,5 senedir ödeme alamıyorum

2021 yılında “Bonita” şarkısında düet yapan Sefo ile Reynmen'in bir süredir araları bozuktu.

Daha önce katıldığı bir programda Reynmen'den parasını alamadığını söyleyen Sefo, “Dost gibi hissediyordum. Ondan da öyle bir his alıyordum. Aramızda o yüzden hiç para mevzusu konuşulmadı. Şarkı benim. Sözlerini ben yapmışım, aranjeyi ben yapmışım, klibini ben çekmişim, tüm parasını ben vermişim. Sadece şarkıyı onun şirketinden çıkardık. Hiçbir şey imzalamadık" demişti.

KÜSLÜĞÜN SEBEBİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI

"Bilmem mi?", "Isabelle", gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan gerçek adı Seyfullah Sağır olan rapçi Sefo, sözlerine "Şarkı çıktı, 3-5 ay sonra birkaç ödeme aldım. Ondan sonra yine konserlere gittik. Araya bir soğukluk girdi. Sonra ‘Yeni şarkımız yok mu?’ diye mesaj atınca kendi kendime ‘Ulan 7-8 aydır para alamıyorum. Buna cevap vermeyeyim’ dedim. Cevap versem kavga edeceğiz. Ondan sonra konuşmadık" diye devam etmişti.

BONİTA ŞARKISI DAVALIK OLDU

Bu açıklamalardan aylar sonra Sefo, Reynmen adıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş'a dava açtı.

Sefo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Reynmen’e karşı hukuk mücadelesi başlattığını duyuran Sefo, Reynmen'in Bonita şarkısını hiçbir mecrada kullanamayacağını belirtti.

"BÖYLE BİTMESİ BENİ ÜZDÜ"

Sefo, paylaşımında; "İşlerin bu noktaya gelmesinden dolayı üzgünüm. Böyle planlamamıştık, böyle konuşmamıştık, ama böyle oldu. Yaklaşık 2,5 senedir, sözlerini yazıp söylediğim, klibini bile kendi cebimden çektiğim 'Bonita' şarkısının gelirlerinden tek bir ödeme almadım" dedi ve ekledi:

"Yeri gelince haktan hukuktan bahsederler ama en iyi onlar yerler. Üç ya da beş, ne kadar olduğunu bilmiyorum ve umurumda da değil. Ancak bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım. Dostlukla yaklaşmaya çalıştığım bu ilişkinin böyle bitmesi beni üzdü."

Sefo, yaptığı paylaşımda ihtarnameyi de paylaşmayı ihmal etmezken; Reynmen'den ise konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.