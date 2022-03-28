Şef Zihni Türksel, hayatını kaybetti

Boghjalian Konak Restaurant’ın da sahibi Kıbrıslı Şef Zihni Türksel, Diyarbakır 1. Mezopotomya Turizm ve Gastronomi fuarında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Zihni Türksel, Lefkoşa İngiliz Okulu'nda okuduktan sonra İngiltere’de Canterbury Cullinary Arts isimli okulda eğitim aldı. Zihni Türksel, Lefke Üniversitesi’nde görev yapıyordu.

Gastronomi alanında yurtdışında da tanınan Türksel, en son Diyarbakır 1. Mezopotomya Turizm ve Gastronomi fuarında ödüle layık görülmüştü.

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28/03/2022 14:17