Şehir haritalarına ‘QR’ koduyla ulaşılabilecek

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29/11/2023

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Şehir haritalarına ‘QR’ koduyla ulaşılabilecek


KKTC’deki 6 ilçedeki tarihi ve turistik yerlerin tanıtımı için şehir haritaları ‘QR’ olarak hazırlanıp dijital ortama aktarıldı. Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi, ‘QR’ kodlara tüm turizm ofislerinden ve Bakanlığın sosyal medya sayfalarında ulaşılabileceğini duyurdu.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkeyi ziyaret eden misafirlerle eğitim için KKTC’ye gelen yabancı öğrencilerin “QR” kodlarını cep telefonlarına okutmasıyla bilgilere ulaşabileceğini belirtti.

29/11/2023 12:39
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TAGS: haber, kıbrıs
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