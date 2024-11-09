"Şehir katili" meteorlar çok önceden tespit edilebilecek

Gökbilimciler, "şehir katili" olma potansiyelini taşıyan kuyrukluyıldızların rotalarını Dünya'ya varmadan yıllar önce saptamak için yeni bir yöntem geliştirdi.

Henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş çalışmada tarif edilen çığır açıcı yeni teknik, bu tür uzay kayalarını, yörüngelerinde meteor yağmurları olarak bıraktıkları kırıntı şeklindeki izlerle tespit ediyor.

Güneş'in etrafında bir yörüngeyi tamamlamaları 200 yıldan daha fazla zaman alan uzun süreli kuyrukluyıldızların çoğu, Dünya'ya yaklaşana dek keşfedilmiyor.

Dünya'nın yakınından geçen bu kuyrukluyıldızların bazıları, "zarar verme riski taşıyanlar" sınıfına giriyor.

Uzun süreli kuyrukluyıldızlar, Dünya üzerindeki çarpışmaların yaklaşık yüzde 6'sını oluşturabilir ve gökdelen boyutunda olanları, büyük bir şehri tahrip edebilir.

Ancak Dünya'nın çok yakınından geçme ihtimali taşıyan uzun süreli kuyrukluyıldızların yalnızca küçük bir kısmı tespit edilebildi.

Dünya'nın yakınından geçen, yaklaşık 4 bin yıllık çok uzun yörünge sürelerine sahip kuyruklu yıldızlar bile meteor yağmuru olarak tespit edilebilen "kırıntı izleri" üretiyor.

İzler, Güneş'ten gelen ısının kuyrukluyıldızın buzunu buharlaştırmasıyla oluşuyor. Bunun sonucunda kuyrukluyıldızdan çıkan kaya ve toz yığınları, Dünya kalıntıların arasından geçerken meteor yağmurları olarak gezegene yağabiliyor.

Araştırmacılar artık, ana kuyrukluyıldızın konumunu saptamak için meteor yağmurlarını analiz edebiliyor. Meteor izlerinden kayanının hızını ve ilerleme yönünü belirleyebiliyorlar.

Bilim insanları, Şili'deki Vera Rubin Gözlemevi'nde gerçekleştirilecek Legacy Survey of Space and Time (Uzay ve Zamanın Mirasını Araştırma) projesinin, bu şekilde kuyrukluyıldızların Dünya için tehdit oluşturmadan yıllar önce tespit edilmesine yardım edebileceğini söylüyor.

Yeni yöntemi test etmek üzere araştırmacılar, ana uzun süreli kuyrukluyıldızları halihazırda bilinen 17 meteor yağmurunu analiz etti.

Meteor yağmurlarının özelliklerini incelediler ve her meteor yağmuru için bir kuyrukluyıldız kümesi olmak üzere uzun süreli kuyrukluyıldızların yapay modellerini çıkardılar.

Bu kuyrukluyıldız kümelerini sanal olarak Rubin Gözlemevi'nden görülebilecek mesafelere yerleştirdiler.

Sanal kuyrukluyıldız kümeleriyle gerçek kuyrukluyıldızlarının konumlarını karşılaştırarak ne kadar denk düştüklerini gözlemlediler.

Gökbilimciler, gerçek ana kuyrukluyıldızların konumlarının, büyük ölçüde sanal yansımaların bulutlarının içinde yer aldığını keşfetti.

Araştırmacılar "Yapay kuyruklu yıldızların, ana kuyruklu yıldızların keşfedildikleri anda gökyüzündeki konumlarını tahmin edebildiğini görüyoruz" dedi.

Kuyrukluyıldız parçacıklarının özelliklerinin incelenmesi, ana kuyrukluyıldızlarının izinin sürülmesini ve arama alanının daraltılmasını da destekleyebilir.

Bilim insanları "Meteor yağmuru, ana kuyrukluyıldızın gökyüzünün hangi bölgesinde olacağına, hızına ve hareket yönüne dair de bilgi veriyor" dedi.

Bu, Dünya'ya çarpma ihtimali taşıyan kuyrukluyıldızların milyarlarca kilometre uzaktayken tespit edilmesini mümkün kılarak araştırmacılara onları takip etmek ve önlem almak üzere yeterli zaman sağlayabilir.