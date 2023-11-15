Magandalar tutuklandı…

Bostancı’da da “yaralama, ciddi darp, mülke tecavüz ve kanunsuz bıçak taşımak”tan üç kişi tutuklandı.

Olay, dün, saat 19.30 sıralarında, Bostancı’da meydana geldi. Aralarında yaşanan tartışma sonucu G.T.(E-36), H.T.(E-47) ve O.T.’nin (E-36) bir taraf olup, G.T.’nin (E) evinin bahçesine izinsiz olarak girip mülküne tecavüz ettikten sonra, G.T.(E) ve B.T.’nin (E) vücutlarının muhtelif yerlerine vurup ciddi bir şekilde darp ettikleri sırada, G.T.(E-36) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla G.T.’yi kulağından yaraladı.

G.T.’nin, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu, G.T.(E-36), H.T.(E-47) ve O.T.'nin (E-36) tutuklandığı belirtildi.